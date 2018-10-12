تزيح أمّ العروس بالقوة لالتقاط الصورة المثالية في حفل زفاف

المصدر: ترجمة: م.م عن «ديلي ميرور»

سواء تعلق الأمر بالعروس أو العريس أو الضيوف، يمكن لحفل الزفاف أن يكون من الأمور المجهدة والمسببة للتوتر، وأحد الأشخاص الذين لا بد أنه يشعر بأكبر قدر من الضغط في ذلك اليوم، هو مصور الحفل المكلف بالتقاط صور مثالية، حتى يتذكر الزوجان كل التفاصيل لاحقاً.

في وجود عشرات الضيوف، يمكن أن تكون إدارة الحفل مهمة شاقة، لكن مصورة ذهبت إلى ما هو أبعد من نداء الواجب في حفل زفاف، الشهر الماضي، لضمان حصولها على اللقطة المثالية، ولكن لم يكن الجميع راضين عن سلوكها الغريب.

عقد جوش ولورنا غانت قرانهما في ولاية كنتاكي، محاطَين بأصدقائهما المقربين وعائلتيهما. وبعد أسابيع من الاحتفال، تم تداول فيديو لليوم الرومانسي على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لسبب مثير. إذ تُظهر اللقطات نهاية مراسيم الزواج، وفي المقطع يمكن رؤية مصورة الحفل، آشلي ايسترنج، في الممر، وهي تلتقط صور للزوجين في نهاية الغرفة.

وعند اللحظة الحاسمة، تتحرك أم العروس لتقف أمام آشلي، ما يعيق رؤيتها ويمنعها من التقاط الصورة التذكارية المهمة. لقد اضطرت لأن تدفع المرأة لإزاحتها من الطريق من أجل الحصول على هذه اللقطة المثالية. وتم تسجيل الفيديو من قبل ضيف آخر في حفل الزفاف، شاركه مع العروس، البالغة من العمر 24 عاماً. ولكن بدلاً من أن تشعر غانت بالإهانة من تصرفات المصورة، وجدت أن ما فعلته بوالدتها كان مسلياً. وشرعت في مشاركتها على صفحتها الخاصة على «فيس بوك».

وقالت المصورة إنها طلبت من أم العروس، بأدب، التحرك مرات عدة قبل وقوع الحادث، «قلت لها إنني المصورة المكلفة، فأخبرتني بأنني لم أكن أقوم بعملي وسارت أمامي مباشرة».