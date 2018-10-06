بالصور.. ميلانيا ترامب ترضع فيلا وتزور دارا للأيتام

المصدر: نيروبي - رويترز

قرأت سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب للأطفال في دار للأيتام وأطعمت فيلا صغيرا وقامت برحلة سفاري قصيرة الجمعة في كينيا ثالث دولة تزورها ضمن جولة أفريقية تستغرق قرابة أسبوع.

وبدأت ميلانيا، التي زارت أيضا غانا ومالاوي، يومها برحلة إلى مأوى للفيلة حيث ساعدت في إرضاع فيل صغير وربتت على آخر.

بعد ذلك، ارتدت قبعة بيضاء وقامت برحلة سفاري قصيرة في متنزه نيروبي الوطني حيث شاهدت الحُمر الوحشية وزرافات وحيوانات أخرى.

ثم زارت السيدة الأولى دارا للأيتام حيث حملت أطفالا في سن الرضاعة وأمسكت بأيدي آخرين أكبر سنا بينما كانوا يغنون ويرقصون. وقرأت عليهم أيضا من كتاب.

والتقت ميلانيا مع نظيرتها الكينية مارغريت كينياتا وحضرت عرضا مسرحيا.

وتزور زوجة الرئيس الأميركي مصر اليوم السبت قبل عودتها إلى الولايات المتحدة.