القبض على الوافد المُتحرش بالبائعات في المدينة المنورة

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

نجحت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة، في أقل من 24 ساعة، من توجيه النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على وافد ظهر بمقطع فيديو يتحرش ببائعات في أحد المحلات التجارية بمنطقة المدينة.

وحسب صحيفة «الوئام» و«العربية نت» تم القبض على الوافد، اليوم، بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يتحرش ببائعات في أحد محلات بيع الملابس النسائية بالمدينة المنورة.

وأعلنت إمارة المدينة المنورة، أن دوريات الأمن بالمدينة المنورة ألقت القبض على المقيم، الذي قام بالتحرش بالبائعات في أحد المجمعات التجارية، وسيتم تسليمه للجهات المختصة.

وجاء ذلك بعدما تم تحديد المجمع التجاري الذي وقعت فيه حادثة التحرش، حيث أفاد مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، أحمد السناني، أنه تم تحديد المجمع التجاري الذي وقعت فيه حادثة «التحرش»، لافتاً إلى أن مفتشي فرع الوزارة

وإدارة الحماية الاجتماعية باشروا الموقع لإكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة، علماً أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراء.

وكان النائب العام السعودي، وجّه في وقت سابق، الجمعة على خلفية انتشار مقطع الفيديو، بالقبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في أحد المحلات التجارية، وذلك انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه.

وأكدت الوزارة حرصها على توفير بيئة عمل صالحة للجميع، لافتة إلى أنه جار التنسيق لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا الجمعة، مقطع فيديو يظهر وافدا يتحرش بالبائعات داخل أحد المجمعات التجارية.