الإمارات تُدين بشدة استهداف جماعة الحوثي لمحطة توزيع كهرباء في المدينة المنورة

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.