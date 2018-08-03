صيني يغسل سيارته الفارهة في النهر لتوفير المال

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «أوديتي سنترال»

قرر شاب صيني أن يذهب إلى النهر بدل محطة الخدمات من أجل غسل سيارته الفارهة، من نوع «لاند روفر»، وذلك بهدف توفير 20 يوان (ثلاثة دولارات) نظير غسل السيارة. إلا أنه تعلم، أخيراً، أن الطريقة الصعبة التي قد تكون في بعض الأحيان رخيصة جداً، تكلف أكثر بكثير مما كان يحاول توفيره.

ووفقاً لتقرير صادر عن إدارة خدمات الإطفاء في «دوجيانغيان»، بمقاطعة «سيتشوان» في الصين، الأسبوع الماضي، تم إنقاذ رجل من نهر قريب بعد أن قاد سيارته «لاند روفر» إلى الماء لغسلها وعلق على جزيرة صغيرة. وأخبر رجال الإنقاذ بأنه ببساطة أراد أن يغسل سيارته حتى لا يضطر للذهاب إلى محطة غسل السيارات ودفع 20 يوان، لكنه لم يتوقع فتح بوابات سد قريب، مما تسبب في رفع مستوى المياه في وقت قصير.

وقبل أن يتمكن سائق السيارة من العودة إلى سيارته والقيادة بعيداً، وصلت مياه النهر الغاضبة إلى المحرك، وهددت بجرف السيارة بعيداً.

ولحسن الحظ أنه كان قادراً على الوصول إلى جزيرة قريبة، لكنه أصبح عالقاً هناك دون أن يفعل شيئاً آخر سوى الجلوس والدعاء حتى لا تجرف التيارات القوية سيارته. وفي نهاية المطاف، استدعى أحدهم رجال الدفاع المدني لإنقاذ السائق وسيارة الدفع الرباعي العالقة. ونشر مقطع فيديو للمحنة بأكملها في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي. وعلق أحد المتابعين، مازحاً، على موقع «ويبو»: «إن السيارة نظيفة تماماً الآن»، وكتب آخر: «هذه حقيقة: الأغنياء أكثر بخلاً».

ومع ذلك، في حين أن معظم المعلقين كانوا يمزحون بسبب ما حدث للرجل، كان هناك شخص واحد أثنى على فكرة السائق، قائلاً: «لم يقم سوى بتوفير ثلاثة دولارات، لقد أنقذ كوكبنا من نفايات شركة غسل السيارات والمياه الملوثة».

أراد الرجل أن يغسل سيارته حتى لا يضطر للذهاب إلى محطة غسل السيارات ودفع 20 يوان.