متابعة الإمارات اليوم

أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، ضبط المتهم المتسبب في وقوع حادث الطريق الدائري بالوراق في محافظة الجيزة.

وقالت في بيان نشرته عبر منصة ”فيسبوك“:”استكمالًا للتحقيقات التي تباشرها في حادث تصادم وحريق ناقلة مواد بترولية بالوراق بمحافظة الجيزة، وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من سؤال الشهود ومعاينة موقع الحادث وفحص ملابساته، تمكنت النيابة العامة من ضبط المتسبب في وقوع الحادث”.

وأضافت أنه ”باستجواب المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات والمعاينات، وبما كشفت عنه الأدلة الفنية، أقر بارتكاب الواقعة حال قيادته سيارته أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، برفقة والده، بسرعة 110 كم”.

لقي 30 شخصاً مصرعهم وأُصيب 15 آخرون في حريق اندلع أعلى نفق عشرة بالوراق بمحافظة الجيزة،وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة المصرية.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/WzedlUlWH0 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 25, 2026

وقال المتهم إنه ”أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوزه المركبات، اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، فاختلت عجلة القيادة في يديه وانحرفت سيارته إلى أقصى يمين الطريق، وانفجر أحد إطارات الناقلة، فاصطدمت بالحاجز الخرساني وانقلبت، وتسرب منها البنزين، فنشب الحريق”.

وأشارت النيابة العامة المصرية إلى أنها تواصل استجواب المتهم للوقوف على حقيقة الواقعة وتفاصيلها كافة، وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، كما تتابع فحص التلفيات وحصر الخسائر، واستكمال تنفيذ ما أصدرته من قرارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الحادث.

وتسبب الحادث، الذي وقع مساء أمس الأربعاء، في وفاة 31 شخصاً وإصابة 26 آخرين وتفحّم 27 سيارة ودراجة نارية، بحسب وزارة الصحة المصرية.

وأسفر الحادث، الذي وقع مساء أمس الأربعاء، عن وفاة 31 شخصاً وإصابة 26 آخرين، في حصيلة نهائية أعلنتها وزارة الصحة المصرية، إلى جانب تفحّم 27 سيارة ودراجة نارية.