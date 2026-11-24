سيؤول - رويترز

أجرى الرئيس ​الكوري الجنوبي، لي جيه ميونغ، تعديلاً وزارياً، أمس، ​شمل ثلاثة مناصب رئيسة في مجال الأمن القومي، حيث رشح مديرة جديدة لجهاز المخابرات ووزيرين للخارجية والوحدة، وسط دعوات لتحسين كيفية إدارة التحالف مع واشنطن.

ورشح لي وزيرة العدل السابقة، كانغ كم شيل، لتولي منصب المديرة الجديدة لجهاز المخابرات الوطنية، ما قد يجعلها أول امرأة تتولى رئاسة المخابرات في ‌البلاد.

واختار لي الدبلوماسي المخضرم ونائب مستشار الأمن القومي الحالي، ليم وونغ سون، ليكون وزيراً جديداً ‌للخارجية، والنائب السابق في البرلمان هونغ إيك بيو، ‌وزيراً للوحدة لقيادة علاقات سيؤول مع ‌كوريا الشمالية.