عواصم - وكالات

​قال ‌المدعي العام ​لولاية كاليفورنيا الأميركية، روب بونتا، إنه رفع دعوى قضائية ضد شركة «أوبن إيه آي»، وذلك «لإخفاقها في الحفاظ على أمن نماذجها وتعريض السلامة العامة للخطر».

وكتب بونتا، في ‌نشرة أسبوعية، أول من أمس: «فضلت شركة (أوبن ‌إيه آي) النمو والسرعة على السلامة»، ‌وأضاف: «تجاهلت العلامات التحذيرية وفشلت ‌في الحفاظ ‌على أمن نماذجها».

وأوضح بونتا: «لهذا السبب ​رفعت في ‌الأسبوع ​الماضي دعوى قضائية لمحاسبتها»، في إشارة إلى الدعوى التي ​رفعتها الولاية في 16 نوفمبر الجاري.

وفي الدعوى القضائية اتهم بونتا شركة «أوبن إيه آي» بتطوير منتج خطير دون إجراءات أمان أو رقابة ‌كافية، وذلك عقب تقارير أفادت بأن ​نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها نفذت هجمات إلكترونية من تلقاء نفسها.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لعملاق الهندسة الألمانية «سيمنس»، رولاند بوش، إن طفرة الاستثمار الهائلة في الذكاء الاصطناعي تعد «الرهان الأكبر في تاريخ البشرية»، محذراً من أن المنافسة من نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية الأرخص قد تضغط على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.