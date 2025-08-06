بسبب ارتفاع الجريمة فيها.. ترامب يهدد بفرض السيطرة الفيدرالية على واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحكومة الفيدرالية قد تتولى السيطرة على العاصمة واشنطن إذا لم تعمل الحكومة المحلية على تحسين أوضاعها بسرعة.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، انتقد فيه ارتفاع معدلات الجريمة في العاصمة الأميركية، أكد ترامب أن "الجريمة في واشنطن العاصمة خارجة عن السيطرة تماما. يهاجم الشباب المحليون وأعضاء العصابات، بعضهم في الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة من العمر، ويسلبون ويشوهون ويطلقون النار على المواطنين الأبرياء عشوائيا، وهم يعلمون في الوقت نفسه أنه سيتم إطلاق سراحهم على الفور تقريبا".

وأضاف: "إنهم لا يخشون قوات إنفاذ القانون لأنهم يعلمون أن شيئا لن يحدث لهم، ولكنه سيحدث الآن! يجب تغيير القانون في واشنطن العاصمة لمقاضاة هؤلاء القاصرين كبالغين، وسجنهم لفترات طويلة، بدءا من سن الرابعة عشرة. يجب أن تكون واشنطن العاصمة آمنة ونظيفة وجميلة لجميع الأمريكيين، والأهم من ذلك، ليشاهدها العالم".

وحذر من أنه "إذا لم تُنظّم واشنطن العاصمة أمرها بسرعة، فلن يكون أمامنا خيار سوى السيطرة الفيدرالية على المدينة، وإدارة هذه المدينة كما ينبغي، وتنبيه المجرمين إلى أنهم لن يفلتوا من العقاب بعد الآن".

وتابع قائلا: "ربما كان ينبغي القيام بذلك منذ زمن بعيد.. إذا استمر هذا الوضع، فسأستخدم صلاحياتي، وأُحوّل هذه المدينة إلى حكومة فيدرالية. لنجعل أمريكا عظيمة من جديد!".