ترامب يفرض رسوما جمركية مرتفعة على عشرات الدول

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية مرتفعة على الواردات من العشرات من الشركاء التجاريين، بما في ذلك كندا والبرازيل والهند وتايوان، ليمضي بذلك قدما في خططه لإعادة ترتيب الاقتصاد العالمي قبل موعد نهائي سبق أن حدده لإبرام اتفاقات تجارية والذي حل اليوم الجمعة.

وحدد ترامب في أمر تنفيذي رئاسي رسوما جمركية من بينها ما يبلغ 35% على الكثير من السلع من كندا و50%على البرازيل، و25% للهند و20% لتايوان و39% لسويسرا.

ونص الأمر على فرض معدلات رسوم جمركية مرتفعة على الواردات تتراوح بين 10 و41 % خلال سبعة أيام لإجمالي 69 شريكا تجاريا، وذلك اعتبارا من حلول الموعد النهائي عند الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 بتوقيت جرينتش).

وتوصلت بعض هذه الدول إلى اتفاقيات لخفض الرسوم الجمركية، بينما لم تتَح الفرصة لآخرين للتفاوض مع إدارة ترامب. واستثنى الرئيس الأميركي بعض السلع التي سيتم شحنها خلال الأسبوع المقبل.

وستخضع السلع من جميع الدول الأخرى، غير المدرجة في قائمة الرسوم المعدلة، لضريبة استيراد أميركية 10 %. وقال ترامب في وقت سابق إن هذه النسبة قد ترتفع.

وألمحت الإدارة الأميركية إلى الإعداد للمزيد من الاتفاقات التجارية في إطار سعيها لسد العجز التجاري وتعزيز التصنيع المحلي.

واستخدم ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، سلطات الطوارئ المتاحة له وضغط على زعماء أجانب ومضى قدما في سياسات تجارية تسببت في موجة بيع في الأسواق عند الإعلان عنها للمرة الأولى في أبريل نيسان.

وشكك قضاة في محاكم استئناف اتحادية أميركية أمس الخميس في صلاحية استخدام ترامب لسلطات الطوارئ هذه ليبرر فرض رسوم جمركية وصلت إلى 50 % على معظم الشركاء التجاريين تقريبا.

وتتجه الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل نيسان بعد إعلان الرسوم الأحدث.

وسجلت الأسهم الأوروبية أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة، مع تركيز المستثمرين على تأثير الرسوم الجمركية الجديدة.

سويسرا وتايوان وجنوب أفريقيا

قالت سويسرا إنها ستسعى إلى "حل تفاوضي" مع الولايات المتحدة وقال لاي تشينغ-ته رئيس تايوان اليوم الجمعة إن معدل الرسوم الجمركية الجديد البالغ 20 % الذي حددته إدارة ترامب على السلع المستوردة من الجزيرة "مؤقت" وإن الحكومة تتوقع التفاوض على نسبة أقل.

وقال باركس تاو وزير التجارة في جنوب أفريقيا إنه يسعى إلى "تدخل عملي وحقيقي" لحماية الوظائف والاقتصاد من تبعات رسوم جمركية تبلغ 30 % فرضتها الولايات المتحدة على بلاده.

وجاء في الأمر الذي أصدره ترامب أن بعض الشركاء التجاريين "ورغم مشاركتهم في مفاوضات، فقد عرضوا شروطا، في رأيي، لا تعالج بشكل كاف الاختلالات في علاقتنا التجارية، أو لم تتوافق بشكل كاف مع الولايات المتحدة في المسائل الاقتصادية ومسائل الأمن القومي".

ومن المرتقب أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل أخرى، بما في ذلك المتعلقة "بقواعد المنشأ" التي ستحدد المنتجات التي قد تواجه رسوما جمركية أعلى.

كندا والمكسيك والهند

أصدر ترامب أمرا منفصلا يتعلق بكندا يرفع النسبة المفروضة على سلع تخضع لرسوم تتعلق بالفنتانيل إلى 35 % من 25 % سابقا، وقال إن كندا "لم تتعاون" في الحد من تدفق المخدرات غير القانونية للولايات المتحدة.

وتتناقض الرسوم الجمركية المرتفعة على سلع كندية بشدة مع قرار ترامب منح المكسيك إعفاء لمدة 90 يوما من رسوم جمركية أعلى تبلغ 30 % على الكثير من السلع لإتاحة الوقت للتفاوض على اتفاق تجاري أوسع نطاقا.

وقال مارك كارني رئيس وزراء كندا إنه يشعر بخيبة أمل إزاء قرار ترامب، وتعهد باتخاذ خطوات لحماية الوظائف في بلاده وتنويع وجهات الصادرات.

وتابع قائلا عبر منصة إكس "الحكومة الكندية ستصب تركيزها على ما يمكنها التحكم فيه وهو تعزيز قوة كندا، في الوقت الذي سنواصل فيه التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن علاقاتنا التجارية".

وقال ترامب إنه سيواصل فرض رسوم بنسبة 50 % على الصلب والألمنيوم والنحاس من المكسيك و25 % على السيارات منها وعلى السلع التي لا تشملها اتفاقية الولايات المتحدة المكسيك كندا والخاضعة لرسوم تتعلق بأزمة الفنتانيل في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "إضافة إلى ذلك، وافقت المكسيك على الوقف الفوري للحواجز التجارية غير المتعلقة بالرسوم الجمركية وهي متعددة" دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

أما السلع من الهند فيبدو أن الرسوم المفروضة عليها ستبلغ 25 % بعد أن تعثرت المفاوضات بسبب مسألة الوصول لقطاع الزراعة الهندي، إذ هدد ترامب برسوم أعلى تشمل عقوبات لم يحددها على الهند بسبب شرائها النفط من روسيا.

وتعهدت نيودلهي بحماية قطاع الزراعة في البلاد، وأثار تهديد ترامب بفرض رسوم أعلى موجة غضب من حزب المعارضة وتسبب في هبوط الروبية.

البرازيل والصين

فرض ترامب رسوما جمركية يوم الأربعاء تبلغ 50 % على صادرات البرازيل لبلاده في وقت صعد فيه من حدة التوتر بين البلدين بسبب مقاضاة الرئيس السابق جايير بولسونارو، لكنه خفف من وقع ذلك باستبعاد بعض القطاعات.

أما بالنسبة للصين فتمتد مهلة التوصل لاتفاق حول الرسوم الجمركية مع إدارة ترامب إلى 12 أغسطس آب، بعد أن توصلت بكين وواشنطن لاتفاقات مبدئية في مايو أيار ويونيو حزيران لإنهاء الفرض المتبادل لرسوم مرتفعة ووقف صادرات المعادن الأرضية النادرة.

وقال مسؤول أميركي للصحفيين إن الجانبين يحرزان تقدما صوب التوصل لاتفاق.