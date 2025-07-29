مسلح يقتل 4 أشخاص وينتحر في ناطحة سحاب بمانهاتن

قُتل خمسة أشخاص على الأقل، أحدهم شرطي، في إطلاق نار وقع في نيويورك الإثنين عندما أطلق مسلح النار في وسط حي مانهاتن، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وقال مسؤول في قوات الأمن لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنّ "أربعة أشخاص، أحدهم عنصر في شرطة نيويورك، قتلوا" في الواقعة، مشيرا إلى أنّ مطلق النار انتحر على ما يبدو بإطلاق النار على نفسه، بينما أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأنّ المسلّح قتل خمسة أشخاص.

وقالت مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش إن المسلح الذي كان يقيم في لاس فيغاس وقاد سيارته إلى نيويورك في الأيام القليلة الماضية أطلق النار على صدره في نهاية الهجوم.

وأضافت أنه يعتقد أن المسلح تصرف بمفرده، ولم يحدد المحققون بعد الدافع المحتمل لإطلاق النار.

وتم التعرف على المشتبه به ويدعى شين تامورا من ولاية نيفادا، بحسب ما كشف شخصان مطلعان على التحقيق لوكالة أسوشييتد برس.

كما أضاف المصدران أن السلطات عثرت على بطاقة هوية بحوزته، من بينها تصريح لحمل سلاح صادر من لاس فيغاس.

وتضم ناطحة السحاب في 345 بارك أفينيو مكاتب عدد من المؤسسات المالية، منها بلاكستون وكيه.بي.إم.جي ومقر إدارة دوري كرة القدم الأميركي.

وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي أن عملاء من مكتبه الميداني في نيويورك متواجدون أيضا لتقديم الدعم في مكان الحادث.