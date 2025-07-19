وفاة أسرة من أربعة أفراد جرفتهم السيول في اليمن

في رابع حادثة من نوعها خلال أسبوعين، لقي أربعة أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، الجمعة، بعدما جرفت السيول سيارتهم في أحد شوارع مدينة إب، وسط اليمن، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تضرب المحافظة.

وذكرت مصادر محلية وناشطون أن الضحايا هم رب الأسرة البالغ من العمر 55 عاماً، وزوجته واثنان من أطفاله، وقد فاجأتهم السيول أثناء عبورهم بسيارتهم أحد الطرق المتضررة من الأمطار.

وأشارت المصادر إلى أن الأب كان قد عاد مؤخراً من الولايات المتحدة بعد سنوات طويلة من الإقامة هناك، بهدف الاستقرار في بلاده.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الكوارث المرتبطة بالأمطار التي شهدتها محافظة إب مؤخراً، حيث توفي أربعة أشخاص في مديرية حزم العدين، وامرأة في مديرية الرضمة، وشخصان آخران داخل المدينة، بسبب السيول والانهيارات الأرضية الناتجة عن الأحوال الجوية.