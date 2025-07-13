نتنياهو: حماس رفضت مقترح الهدنة وتصر على البقاء في غزة

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة حماس برفض مقترحات الهدنة، مؤكداً أن إسرائيل وافقت على المبادرات التي قدمها المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وكذلك النسخة التي اقترحها الوسطاء.

وفي تصريح مصوّر نشره على حسابه في منصة "إكس"، قال نتنياهو: «عدت من زيارة مهمة وناجحة للغاية أعقبت انتصاراً كبيراً على إيران. أمامنا العديد من الفرص والتحديات، وأنا مصمم على إنجازها».

وفي رده على تقارير إعلامية أفادت بأن تل أبيب رفضت مقترحاً لوقف إطلاق النار في غزة، أضاف نتنياهو: «هذه التقارير تردد دعاية حماس، لكنها غير صحيحة. لقد قبلنا الصفقة التي طرحها ويتكوف، وكذلك النسخة التي قدمها الوسطاء، لكن حماس هي من رفضت».

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن حماس تسعى إلى بقاء وجودها في غزة، وتسعى لإجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب، بهدف إعادة تسليح نفسها وشن هجمات جديدة على إسرائيل، مضيفاً: «لن أقبل بذلك، وسأبذل كل ما في وسعي لإعادة الأسرى».

كما أكد التزامه بلقاء عائلات الرهائن وتفهمه لمعاناتهم، مشدداً على أن أهداف الحرب في غزة لم تتغير، وتشمل الإفراج عن الأسرى والقضاء على حركة حماس، وضمان ألا تعود غزة لتشكل تهديداً لإسرائيل مستقبلاً.