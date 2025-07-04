"الصحة العالمية": الوضع الإنساني في غزة كارثي ويستدعي تحركا عاجلا

قالت منظمة الصحة العالمية إن الهجمات الإسرائيلية على مواقع إيواء النازحين ومناطق توزيع الغذاء أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأوضح الدكتور ريك بيبركورن، ممثل المنظمة في فلسطين خلال إحاطة صحافية ( عبر الفيديو من غزة ) للصحافيين في جنيف اليوم، أن نحو 90 فلسطينيا يُقتلون يوميا، إضافة إلى أكثر من 200 مصاب، داعيا إلى وقف القتل العشوائي في غزة.

وأشار إلى أن النظام الصحي في القطاع يواجه نقصا حادا في الإمدادات الطبية والوقود في ضوء عدم دخول أي وقود منذ أكثر من 120 يومًا، مؤكدا أن الاحتياطات المتوفرة تكاد لا تكفي لتشغيل 17 مستشفى جزئيا لفترة قصيرة وقال إن بعض هذه الاحتياطات موجود في مناطق يصعب الوصول إليها.

ولفت بيبركورن إلى أن مستشفى الشفاء يعمل بأدنى طاقته بسبب نقص الوقود ما أجبره على تقليص خدماته الطبية، مشيرا إلى خطر داهم يهدد حياة 13 مريضا في وحدة العناية المركزة يعتمدون على أجهزة الإنعاش.

وفي السياق نفسه، أوضح أن مجمع ناصر الطبي مكتظ بالمرضى القادمين من مواقع توزيع الغذاء غير التابعة للأمم المتحدة حيث يُجبر الأطباء على اتخاذ قرارات صعبة بين معالجة الإصابات الطارئة ورعاية أصحاب الأمراض المزمنة، مما قد يؤدي إلى وفيات يمكن تجنبها.

ونقل شهادات صادمة لفرق المنظمة منها إصابة طفل يبلغ 13 عاما برصاصة في رأسه إلى جانب شابين "16 و21 عاما" أصيبا في العمود الفقري وأصبحا مشلولين بالكامل.

وأكد بيبركورن أن أكثر من 10 آلاف شخص في غزة بحاجة إلى إجلاء طبي، مشيرا إلى أن المنظمة تمكّنت مؤخرا من إجلاء 19 طفلا و39 مرافقا إلى الأردن، و4 مرضى مع 7 مرافقين إلى تركيا.

ولفت إلى أنه منذ 18 مارس، لم تُجر سوى 7 عمليات إجلاء طبي شملت 317 مريضا و504 مرافقين، ليصل عدد من تم إجلاؤهم منذ أكتوبر 2023 إلى 7425 شخصا، بينهم 5127 طفلا.