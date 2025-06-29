مصدر رسمي سوري: لا صحة لما نُشر عن إحباط محاولة اغتيال خلال زيارة الرئيس إلى درعا

نفى مصدر في وزارة الإعلام السورية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية «سانا»، ما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية حول إحباط الجيش العربي السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته إلى محافظة درعا.

وأكد المصدر أن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة، داعياً وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند نقل الأخبار، لا سيما تلك التي تمس الأمن الوطني أو الشخصيات القيادية في الدولة.