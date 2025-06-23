السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على قطر

أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر، الذي اعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.

وأكدت المملكة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية تضامنها ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر، وتضع كافة إمكاناتها لمساندة دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات.