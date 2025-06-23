ماكرون: تغيير النظام في إيران ينبع من الشعب وليس القنابل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ردا على سؤال عن تغيير محتمل للنظام في إيران، أن أي خطوة من هذا القبيل يجب أن تكون نابعة من الشعب الإيراني وليس القنابل.

وأضاف ماكرون: لا يوجد إطار شرعي لقصف المنشآت النووية الإيرانية، وتابع، الضربات الأميركية على إيران "غير شرعية"، لكن ندعم عدم حيازة طهران سلاحا نوويا.

وندد الرئيس الفرنسي بالهجمات على سجن إيفين الإيراني.