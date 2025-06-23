قطر: إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة

أعلنت الجهات المختصة في دولة قطر، عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة، حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استناداً إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية.

وتجدد الوزارة تأكيدها على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار.