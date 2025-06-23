شركات الطيران تواصل تجنب المجال الجوي في الشرق الأوسط

أظهر موقع «فلايت رادار 24» لتتبع الرحلات الجوية، أن شركات الطيران واصلت تجنب أجزاء كبيرة من منطقة الشرق الأوسط، أمس، بعد القصف الأميركي لمواقع نووية إيرانية.

وقال الموقع عبر حسابه على منصة «إكس»: «تعمل حركة الطيران التجاري في المنطقة كما كانت منذ فرض قيود جديدة على المجال الجوي، الأسبوع الماضي».

وأظهر الموقع الإلكتروني تجنب شركات الطيران التحليق في المجال الجوي لكل من إيران والعراق وسورية وإسرائيل، واختارت مسارات أخرى مثل الشمال عبر بحر قزوين أو الجنوب عبر مصر والسعودية، حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع كُلفة الوقود والأطقم. وكانت شركات الطيران علّقت الرحلات إلى وجهات في البلدان المتضررة، إلا أنه يجري تنظيم رحلات إجلاء.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، أمس، أنها أجلت 21 شخصاً من بينهم 16 يابانياً، من إيران براً إلى أذربيجان، في ثاني عملية من نوعها منذ الخميس الماضي، وقالت إنها ستنظم عمليات إجلاء أخرى إذا لزم الأمر.

بدورها قالت الحكومة النيوزيلندية إنها سترسل طائرة نقل عسكرية إلى الشرق الأوسط لتكون على أهبة الاستعداد لإجلاء النيوزيلنديين من المنطقة، وأضافت أن الطائرة ستستغرق بضعة أيام للوصول إلى المنطقة، وتابعت أن الحكومة تجري أيضاً محادثات مع شركات الطيران التجارية لتقييم مدى قدرتها على تقديم المساعدة.