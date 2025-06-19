اسرائيل تتوقع قراراً اميركياً بالانضمام إلى الضربات على إيران.. والبيت الأبيض يحدِد الموعد

قال مسؤول إسرائيلي، اليوم، إن بلاده تتوقع قرارا بشأن إمكانية انضمام الولايات المتحدة للعمليات العسكرية ضد إيران خلال اليومين المقبلين.

وأوضح المسؤول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إسرائيل لا تزال تتوقع انضمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الضربات ضد البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف: "المتوقع هو انضمامهم (الأميركيين) لكن لا أحد يضغط عليهم. عليهم اتخاذ قرارهم بأنفسهم".

ويقدر المسؤول المدة التي ستقرر فيها الولايات المتحدة الانضمام للضربات على إيران بالقول: "سنعرف ذلك خلال 24-48 ساعة القادمة".

من جانبها أعلنت المتحدِثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في وقت لاحق، أن ترامب سيتخذ خلال أسبوعين قرارا بشأن مهاجمة أيران.