ترامب: لا أسعى لقتال مع إيران ولكني لذلك إذا لزم الأمر

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه لا يريد شن ضربة أميركية على إيران، لكنه أشار إلى أنه مستعد للقيام بذلك إذا لزم الأمر وكان ذلك ضروريا للقضاء على برنامج إيران النووي.

وقال ترامب اليوم الأربعاء إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن كيفية التعامل مع إيران، مضيفا أنه سيعقد اجتماعا في وقت لاحق اليوم في البيت الأبيض.

وذكر الرئيس الأميركي أن إيران ترغب في الاجتماع وأن الجانب الأميركي "قد يفعل ذلك".

وقال إن إسرائيل تُبلي بلاء حسنا في هجماتها الهادفة إلى تفكيك المنشآت النووية الإيرانية معبرا عن اعتقاده بأن إيران كانت على وشك تطوير سلاح نووي قبل بدء الهجمات.

وأكد ترامب أنه لم يتخذ قرارا بعد في شأن مشاركة الولايات المتحدة في الضربات على إيران، محذرا من أن النظام الإيراني الحالي قد يسقط نتيجة الحرب مع إسرائيل.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إن تغييرا للنظام الإيراني "قد يحصل".

وتابع: المؤيدون لي لا يريدون رؤية إيران تمتلك سلاحا نوويا .