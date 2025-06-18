نتنياهو يشكر ترامب "صديق إسرائيل" لدعمه في الحرب على إيران

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "دعمه في الدفاع عن أجواء إسرائيل"، في حين تتواصل الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران لليوم السادس.

وجاء في بيان متلفز لنتنياهو "أود أن أشكر الرئيس ترامب، الصديق العظيم لإسرائيل". وتابع "أشكره على وقوفه إلى جانبنا، وأشكره على دعم الولايات المتحدة في الدفاع عن أجواء إسرائيل".

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تضرب إيران "بقوة هائلة" مع إقرار الدولة العبرية بتكبّد "خسائر مؤلمة" في الحرب.

وقال "نحن نضرب نظام آية الله بقوة هائلة"، وتابع "نضرب برنامجهم النووي، وصواريخهم، ومقارهم العسكرية، ورموز قوتهم".

وأضاف نتنياهو "نحن نتكبّد خسائر عديدة، خسائر مؤلمة. لكن الجبهة الداخلية قوية، والشعب قوي، ودولة إسرائيل أقوى من أي وقت مضى".