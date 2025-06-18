المذيع الأميركي كارلسون يحرج السيناتور تيد كروز: "أنت لا تعرف شيئا عن إيران"

في مواجهة تلفزيونية مثيرة، أحرج المذيع الأميركي الشهير تاكر كارلسون، السيناتور الجمهوري تيد كروز المعروف بمواقفه المتشددة تجاه إيران، بعدما كشف كارلسون أن كروز لا يعرف حتى عدد سكان إيران ولا تفاصيلها الديموغرافية رغم دعواته لإسقاط النظام الإيراني.

وفي المشادة الكلامية قال المذيع تاكر كارلسون، للسيناتور الجمهوري تيد كروز بعد ان وجه إليه عدة أسئلة بشأن مدى تدخل أميركا في هجوم إسرائيل المُتواصل على إيران، ولم يتلق إجابات شافية منه: " "أنت لا تعرف أي شيء عن إيران".