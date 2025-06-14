مسؤول في البيت الأبيض: لا يمكننا منع ما سيحدث اليوم وعلى إيران التخلي عن "النووي" لتحقيق السلام

قال مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض إن ما سيحدث اليوم لا يمكن منعه.

وأضاف: "لكن لدينا القدرة على التفاوض على حل سلمي ناجح لهذا الصراع إذا كانت إيران راغبة في ذلك. أسرع سبيل لإيران لتحقيق السلام هو التخلي عن برنامجها النووي".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السبت لدى توجهه إلى كندا للمشاركة في محادثات مجموعة الدول السبع إن بريطانيا بصدد إرسال معدات إلى الشرق الأوسط في خضم التوترات بين إيران وإسرائيل.

وأضاف ستارمر في تصريح لصحافيين يرافقونه "نحن بصدد إرسال معدات إلى المنطقة، بما في ذلك الطائرات الحربية، وذلك لأغراض الدعم الطارئ".

فيما قال مسؤول استخباراتي إسرائيلي كبير لشبكة فوكس نيوز إن إسرائيل لديها المزيد من المفاجآت لإيران بعد الموجة الأولى من الضربات خلال عملية الأسد الصاعد".

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن الاستخبارات الإسرائيلية تتوقع أن تمتلك إيران 8000 صاروخ باليستي خلال العامين المقبلين، وهو ما كان أحد الدوافع الرئيسية لاتخاذ قرار إطلاق العملية العسكرية، وأضاف أن إيران تمتلك حاليًا نحو 2000 صاروخ.