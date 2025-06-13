78 قتيلا و329 جريحا بهجمات إسرائيل على طهران

لقي 78 شخصا مصرعهم وأصيب 329 آخرون اليوم جراء الهجوم الإسرائيلي على أهداف في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء أن الإحصائيات الدقيقة للقتلى والجرحى سيتم الإعلان عنها عبر الجهات الرسمية.

وتتعرض طهران ومدن إيرانية أخرى منذ فجر اليوم لهجوم اسرائيلي واسع وأعلنت إيران مقتل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري وقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي ومجموعة من قادة الحرس والعلماء النوويين والمدنيين إضافة إلى استهداف منشآت نووية حيوية ومناطق سكنية في البلاد.

وفي سياق متصل ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بعد ظهر اليوم أنه سمع دوي عدد من الانفجارات في مدينتي "كرمانشاه" و"همدان" غربي إيران بالقرب من قاعدة "نوجه" الجوية.

وعلى صعيد متصل دعت إيران مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ لإدانة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أراضيها.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن أمير سعيد إيرواني المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة بعث رسالة رسمية وعاجلة إلى رئيس مجلس الأمن، أدان فيها بشدة “الاعتداءات الإسرائيلية على منشآت بلاده النووية وكبار المسؤولين العسكريين في إيران”، مطالبًا باتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الأعمال.

وأشار إيرواني إلى أن “ الهجوم المتعمد على المنشآت النووية يشكل انتهاكًا صريحًا لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، واتفاق الضمانات الشاملة الذي تلتزم به إيران”، محذرًا من " أن استمرار مثل هذه الأعمال قد يشكل سابقة خطيرة ويهدد الأمن الجماعي العالمي".