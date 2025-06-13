من هو رئيس الأركان الإيراني الجديد حبيب الله سياري؟

أعلنت إيران اليوم عقب الهجوم الإسرائيلي على مناطق استراتيجية في طهران ومناطق متعددة، تعيين حبيب الله سياري، رئيسا لهيئة الأركان الإيرانية، خلفا لمحمد باقري، وأحمد وحيدي، قائدا عاما للحرس الثوري خلفا لحسين سلامي.

وقُتل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، وقائد الحرس الثوري، حسين سلامي، واللواء غلام علي رشيد، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في الحرس الثوري، والعالمين النوويين محمد مهدي طهرانجي، وفريدون عباسي، إلى جانب إصابة مستشار المرشد الإيراني، علي شمخاني بجروح خطيرة، وفقاً لمصادر إيرانية ووكالات إخبارية متعددة.

فمن هو رئيس الأركان الجديد حبيب الله سياري؟

سياري حاصل على درجة الدكتوراه وقد حضر الحرب العراقية الإيرانية لمدة 75 شهراً وأصيب بجروح، وفقاً للمصادر الإيرانية، تولى سياري قيادة تدريب مشاة البحرية لمدينة منجيل، كما تولى قيادة اللواء الأول لمشاة البحرية لمدينة بندر عباس، ثم عُين نائباً لقائد المنطقة الأولي البحرية، وقائد تدريب التخصصات البحرية لمدينة رشت والمنطقة الرابعة البحرية للقوة البحرية للجيش الإيراني.

وتقلد سياري منصب نائب المساعد المنسق، والمستشار العسكري ونائب مدير الشؤون الإدارية والدعم للخدمة القتالية لهيئة الأركان المشتركة للجيش الإيراني، ثم نائباً لقائد القوة البحرية في عام 2005.، قبل أن يتولى قيادة القوة البحرية في عام 2007، ومساعداً لمنسق الجيش.أعلنت إيران اليوم عقب الهجوم الإسرائيلي على مناطق استراتيجية في طهران ومناطق متعددة، تعيين حبيب الله سياري، رئيسا لهيئة الأركان الإيرانية، خلفا لمحمد باقري، وأحمد وحيدي، قائدا عاما للحرس الثوري خلفا لحسين سلامي.

وقُتل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، وقائد الحرس الثوري، حسين سلامي، واللواء غلام علي رشيد، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في الحرس الثوري، والعالمين النوويين محمد مهدي طهرانجي، وفريدون عباسي، إلى جانب إصابة مستشار المرشد الإيراني، علي شمخاني بجروح خطيرة، وفقاً لمصادر إيرانية ووكالات إخبارية متعددة.

