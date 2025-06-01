الكويت.. تسليم جوازات المسحوبة جنسيتهن بعد حجز موعد عبر «سهل»

أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في الكويت عن بدء تسليم الجوازات لمن سبق أن قمن بتسليمها من المسحوبة جنسيتهن وفقًا للمادة «8» من قانون الجنسية الكويتية، على أن يتم تسليم الجوازات بعد حجز موعد مسبق من خلال منصة متى عبر تطبيق «سهل».

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان «انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على تنفيذ الأوامر والتوجيهات بشأن السماح بالسفر للمسحوبة جنسياتهن وفقًا للمادة «8» من قانون الجنسية الكويتية، واللاتي يتم التعامل معهن وفق إطار معاملة الكويتية»، تعلن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عن بدء تسليم الجوازات لمن سبق أن قمن بتسليمها.

وأوضحت الإدارة أن تسليم الجوازات يتم بعد حجز موعد مسبق من خلال منصة متى عبر تطبيق "سهل"، واختيار الخدمة التالية:

مواعيد > وزارة الداخلية > الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر > استلام جواز مادة (8) مع ضرورة إحضار وصل تسليم الجواز عند الحضور في الموعد المحدد.

وذكرت الداخلية الكويتية أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم سير العمل وتسهيل الإجراءات بما يضمن تحقيق المصلحة العامة والانسيابية في تقديم الخدمات وفق الضوابط القانونية المعتمدة.