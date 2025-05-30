حماس: مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار لا يلبي مطالب الحركة

أعلنت حركة حماس أن المقترح الأميركي الذي وافقت عليه إسرائيل حول هدنة في غزة، لا يستجيب لمطالبها.

وجاء ذلك وفقا لمسؤول في حركة حماس، تحدث لوكالة فرانس برس، مساء الخميس.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن الخميس، أن إسرائيل وافقت على الخطة الأميركية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت تستمر المباحثات مع حركة حماس.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: "يمكنني التأكيد أن الموفد الخاص (ستيف) ويتكوف والرئيس (دونالد ترامب) أرسلا الى حماس اقتراحا لوقف إطلاق النار وافقت عليه اسرائيل وأيدته. إسرائيل وقعت هذا الاقتراح قبل إرساله الى حماس"، لافتة الى أن "المباحثات مستمرة".

وفقا للاتفاق المقترح، الذي عرض على إسرائيل الليلة الماضية، تبدأ المرحلة الأولى بإعلان وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، على أن يتم خلالها الإفراج عن 9 أسرى أحياء و18 جثة على مرحلتين، خلال أسبوع واحد.

كما ستنسحب إسرائيل في اليوم الأول من الأراضي التي احتلتها مؤخرا شمال محور نتساريم، وفي اليوم السابع، ستنسحب من الأراضي التي احتلتها جنوب محور نتساريم، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية. في نهاية المفاوضات، ستتمكن إسرائيل من العودة إلى القتال إذا لم تكن هناك اتفاقيات. كما سيتم توزيع المساعدات الإنسانية بمشاركة الأمم المتحدة.