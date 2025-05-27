نواف سلام: مشروعنا يقوم على التحرّر من ثنائية السلاح

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إن بلدنا الذي أنهكته الانقسامات والحروب والوصايات، قرر أن يستعيد نفسه، وكلمته، ودولته، مشيراً إلى أن "مشروعنا يقوم على تلازم الإصلاح والسيادة التي تستوجب حصرية السلاح، أي أن نتحرّر من ثنائية السلاح التي كانت تؤدي إلى ثنائية القرار وضياع مشروع الدولة الوطنية.



وقال خلال كلمة في قمة الإعلام العربي في دبي اليوم": "إن رؤيتنا للبنان ليست خيالا، بل مشروعا واقعيا: دولة قانون ومؤسسات.. دولة سيادة لا ارتهان... دولة قرار لا ساحة صراعات".



وأضاف: "إننا نريد لبنان الذي يمتلك قراره في السلم والحرب.. نريد لبنان متجذرا في هويته وانتمائه العربي، المنفتح على العالم القادر أن يكون جسر تواصل بين الشرق والغرب. واليوم بعدما عاد لبنان الى العرب، فهو مشتاق إلى عودة أشقائه العرب إليه، عودة فاعلة قائمة على الشراكة والتكامل".