حمدان بن محمد ناعياً أحمد بن راشد آل مكتوم: سيبقى في القلوب والذاكرة والدعاء

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الإثنين.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.. نفقد اليوم عزيزاً من أهلنا، ونودّعه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، سيبقى الشيخ أحمد في القلوب والذاكرة والدعاء، ونسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا ويلهم أهل دبي والإمارات الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".