نوبوا يتعهد بـ «إنقاذ» الإكوادور من العصابات وتجار المخدرات

أدى دانيال نوبوا اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية في الإكوادور، متعهداً بـ«إنقاذ» بلاده من تجار المخدرات المتحالفين مع عصابات إجرامية أجنبية.

وتعهد الزعيم، البالغ 37 عاماً، خلال حفل تنصيبه في الجمعية الوطنية بالعاصمة كيتو، أول من أمس، بـ«مواجهة مباشرة مع عصابات الجريمة المنظمة»، قائلاً: «لن تكون هناك هدنة ضد الجريمة».

ونوبوا، الذي تولى الرئاسة أواخر عام 2023، هزم منافسته اليسارية لويزا غونزاليس بسهولة فائقة بالانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل الماضي، لينال ولاية ثانية من أربع سنوات، في وقت دانت المعارضة، بقيادة الرئيس السابق المنفي رافاييل كوريا، ما وصفته بتزوير الانتخابات، حيث قاطعت حفل التنصيب، لكن مراقبين دوليين لانتخابات الإكوادور نفوا هذه المزاعم.

وأصبح رجل الأعمال الثري رئيساً للدولة التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، بعد انتخابات مبكرة جرت عام 2023 في ظل موجة عنف مرتبطة بعصابات المخدرات.

وتشكل الجماعات الإجرامية المتخصصة بتهريب الكوكايين تحدياً للحكومة، حيث سجلت الإكوادور أعلى معدل جرائم قتل في أميركا الجنوبية، وفقاً لمركز أبحاث «إنسايت كرايم».

لكن خلال السنة الأولى من ولايته، انخفض معدل جرائم القتل، وهو ما عزاه نوبوا إلى حملته على الجريمة.

وأعلن نوبوا أن الإكوادور في حالة نزاع مسلح داخلي، ما مكّنه من نشر القوات المسلحة في الشوارع والسجون.

ورغم أنه جعل من مكافحة المخدرات شعاراً رئيساً لحملته الانتخابية، إلا أن محللين يقولون إن صغر سنه وعدم شعبية المعارضة ساعداه على الفوز بولاية جديدة.

وبين يناير وأبريل 2025، أحصت الإكوادور 3084 جريمة قتل، في بداية عام هي الأكثر دموية.