فيضانات أستراليا تعزل 32 ألف شخص

كثّفت السلطات الأسترالية، أمس، جهود الإغاثة الجوية لإيصال الأعلاف الحيوانية للمزارعين المحاصرين بفيضانات ولاية «نيو ساوث ويلز»، التي أودت بحياة خمسة أشخاص، وعزلت عشرات الآلاف من السكان.

وبدأت مرحلة التعافي في الساحل الشمالي الأوسط للولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أستراليا، بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات كارثية.

وتشير تقديرات إلى تضرر 10 آلاف مبنى، بينما لايزال 32 ألف نسمة معزولين بسبب الفيضانات، وقالت وزيرة الزراعة في «نيو ساوث ويلز»، تارا موريارتي: «نقدم الدعم الجوي والعيني للمزارعين عبر 43 عملية إسقاط أعلاف بطائرات الهليكوبتر، و130 عملية إسقاط بوسائل مختلفة».