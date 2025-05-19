الاردن .. الإعدام للمتهم الرئيسي وأحكام مختلفة في قضية أحداث الحسينية

قضت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، بإعدام المتهم الرئيسي في قضية أحداث الحسينية التي استشهد على إثرها العميد الشهيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح واثنين آخرين من رجال الأمن العام قبل عامين.

كما قضت المحكمة بحبس ثلاثة متهمين مدة 20 عامًا، وحبس متهمين اثنين مدة عشر سنوات وآخر 9 سنوات، والمتهم الأخير 3 سنوات لعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن المخططات الإجرامية.

وأعلنت المحكمة براءة اثنين من التهم المنسوبة إليهم.

ودانت المحكمة المتهمين بتهم متصلة بالإرهاب، من بينها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى قتل إنسان، بالإضافة إلى تهم استخدام أسلحة نارية بصورة غير مشروعة والترويج لجماعة إرهابية "تنظيم داعش".