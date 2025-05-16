سورية تعتزم طباعة العملة في الإمارات وألمانيا بدلاً من روسيا

أفادت 3 مصادر لوكالة "رويترز" أن سورية تخطط لطباعة العملة في الإمارات وألمانيا بدلا من روسيا، في خطوة أتت بعد وعد أميركي برفع العقوبات، مما يتيح لدمشق فرصا جديدة. وقالت المصادر إن الأوراق النقدية ستطبع بتصميم جديد، مع إزالة صورة الرئيس السوري السابق بشار الأسد من بعض فئات الليرة السورية.

وبدأت السلطات السورية استكشاف إمكانية طباعة العملة في الإمارات وألمانيا في وقت سابق من العام الجاري، واكتسبت الجهود زخما بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته على دمشق في فبراير الماضي.

ويحاول حكام سورية الجدد التحرك بسرعة لتجديد اقتصاد متعثر، بعد 13 عاما من الحرب، وقد تفاقم الوضع مؤخرا بسبب نقص الأوراق النقدية.

وكانت روسيا، أحد أبرز داعمي نظام الأسد، تتولى طباعة العملة السورية خلال أكثر من عقد من الحرب، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أدت إلى إنهاء عقد مع شركة أوروبية.

والخميس وقعت دمشق صفقة أولية قيمتها 800 مليون دولار مع شركة "موانئ دبي العالمية" الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس.

وتشمل الصفقة تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، مما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.

واتفق الجانبان أيضا على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سورية.