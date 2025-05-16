الكرملين: لقاء بوتين وترامب ضروري لكن يحتاج لإعداد مسبق

قال الكرملين اليوم الجمعة إن عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب ضروري لكنه يتطلب إعدادا جيدا مسبقا ويجب أن يفضي إلى نتائج.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على قول ترامب إنه سيلتقي مع بوتين "بمجرد أن نتمكن من ترتيب الأمر".

وأضاف "اجتماع من هذا القبيل ضروري بالطبع، ضروري من ناحية العلاقات الثنائية الروسية الأميركية بالأساس، ومن ناحية إجراء حوار جاد على أعلى مستوى عن الشؤون الدولية والمشكلات الإقليمية، ومن بينها الأزمة الأوكرانية بالتأكيد".

ووصل مفاوضون روس وأوكرانيون إلى إسطنبول اليوم الجمعة لإجراء ما وصفت بأول محادثات سلام مباشرة بينهما منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك تحت ضغط من ترامب لإنهاء أعنف صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتعليقا على محادثات إسطنبول، قال بيسكوف إن فريق التفاوض الروسي على تواصل دائم مع موسكو، وإن بوتين يتلقى تحديثات آنية.