ترامب يكشف "ردة فعل" الشرع حيال الانضمام إلى الاتفاقات الابراهيمية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن الرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع أبدى تجاوبا حيال مسألة التوقيع على الاتفاقات الابراهيمية مع إسرائيل، عقب لقاء بينهما في الرياض هو الأول من نوعه بين البلدين منذ 25 عاما.

وأردف ترامب لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه من العاصمة السعودية الى الدوحة "قلت له (الشرع): آمل أن تنضموا إلى الاتفاقات الابراهيمية مع إسرائيل بمجرد أن تستقر الأمور، فقال نعم. لكن أمامهم الكثير من العمل".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأميركي أن بلاده تدرس تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، مشيرا إلى أن هذا المسار قد يبدأ باللقاء مع الرئيس أحمد الشرع.