ترامب يصل إلى قطر ثاني محطة في جولته الخليجية

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة قادما من السعودية ضمن جولته الخليجية.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في استقبال ترامب بمستهل زيارته إلى الدوحة.

وتأتي زيارة ترامب إلى قطر ضمن جولة خليجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني ومناقشة قضايا إقليمية ملحة.

وقال تلفزيون قطر الرسمي إن الزيارة ستستمر لمدة يومين، ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات في مجالات الدفاع، والاستثمار، والتعليم، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.