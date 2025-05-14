كشف "تفاصيل اللقاء" بين ترامب والشرع على هامش القمة الخليجية الأميركية

يعد الاجتماع، الذي عقد بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع في الرياض على هامش القمة الخليجية الأميركية، تحولا كبيرا في الأحداث بالنسبة لسورية، ووصفته وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم الأربعاء باللقاء التاريخي فيما كشف كشف البيت الأبيض، جانبا من الحوار الذي دار بين الرئيسين ترامب والشرع، خلال لقائهما في الرياض.

وجاء اللقاء بعد أن أعلن ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتحرك لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية قائلا إنه يتطلع إلى منح سورية، التي تخرج من أكثر من عقد من الحرب المدمرة، "فرصة للسلام" في ظل حكم الشرع.

وكشف البيت الأبيض، جانبا من الحوار الذي دار بين الرئيسين ترامب والشرع، خلال لقائهما في الرياض، الأربعاء.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب دعا الشرع للانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية مع إسرائيل.

كما طالب ترامب الشرع بترحيل الفصائل الفلسطينية التي تصنفها واشنطن "إرهابية" من سورية.

وطلب الرئيس الأميركي من نظيره السوري "مساعدة أميركا في منع عودة تنظيم داعش".

في المقابل، أبلغ الشرع ترامب أنه يدعو الشركات الأميركية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسورية، وفق البيت الأبيض.

من جانبها قالت وزارة الخارجية السورية ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيس بوك اليوم ،: "جرى لقاء تاريخي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك عبر اتصال هاتفي شارك فيه أيضاً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور وزراء خارجية السعودية وسورية والولايات المتحدة الأميريكية".

وأضافت أنه "تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سورية ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار، حيث شدد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة هذه الخطوة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، فيما أكد الرئيس ترامب التزام بلاده بالوقوف إلى جانب سورية في هذه المرحلة المفصلية، وعبر الرئيس أحمد الشرع عن امتنانه للدعم الإقليمي والدولي، مشدداً على مضي سورية بثقة نحو المستقبل.

ووفق الوزارة ، "تناول اللقاء سبل الشراكة السورية - الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون في القضاء على تأثير الفاعلين من غير الدول، والمجموعات المسلحة غير السورية التي تعيق الاستقرار، بما في ذلك تنظيم "داعش" والتهديدات الأخرى".

بدورها ، قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن اللقاء عقد بدعوة من الأمير محمد بن سلمان ، وتناول مستقبل الأوضاع في سورية، وتأكيد أهمية استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحقيق الأمن والرخاء للشعب السوري، وكذلك بحث الأوضاع الإقليمية وأهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.