زيلينسكي يدعو روسيا إلى تأكيد وقف إطلاق النار لبدء المحادثات

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، روسيا إلى تأكيد وقف إطلاق نار غير مشروط، يبدأ اليوم، قائلاً إن أوكرانيا ستكون عندئذ مستعدة لعقد محادثات.

وقدمت القوى الأوروبية الكبرى، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعمهم لزيلينسكي، أول من أمس، في ما يتعلق بوقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوماً، يبدأ اليوم.

ورد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت مبكر من صباح أمس، باقتراح إجراء محادثات مباشرة مع كييف، تبدأ الخميس المقبل في تركيا.

وقال زيلينسكي، في وقت لاحق، أمس، عبر منصة «إكس»: «بدء الروس أخيراً بالتفكير في إنهاء الحرب هو علامة إيجابية.. والخطوة الأولى لإنهاء أي حرب حقاً هي وقف إطلاق النار».

وأضاف: «لا جدوى من استمرار القتل ولو ليوم واحد، نتوقع من روسيا تأكيد وقف إطلاق نار بشكل كامل ودائم وموثوق ابتداء من 12 مايو، وأوكرانيا مستعدة لعقد اجتماع».

من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس، أن مقترح الرئيس بوتين إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا «خطوة أولى لكنها غير كافية».

وقال ماكرون - بُعيد وصوله إلى بولندا عائداً من العاصمة الأوكرانية، بعد اجتماع مع قادة بريطانيا وألمانيا وبولندا إلى جانب الرئيس الأوكراني - إن «وقف إطلاق النار غير المشروط لا تسبقه مفاوضات، من حيث المبدأ».

واعتبر أن اقتراح بوتين بشأن مباحثات مباشرة في تركيا، 15 مايو الجاري، يُظهر أنه «يبحث عن مسار (للتسوية)، لكنه لايزال يرغب في كسب الوقت».