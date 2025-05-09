"لا تسامح بعد اليوم".. ترامب يأمر بإعادة فتح "الصخرة" السجن الأشهر في التاريخ

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إدارته إلى إعادة فتح سجن الكاتراز وتوسيعه حتى تتمكن السلطات من إرسال "حثالة المجتمع" إلى سجن كاليفورنيا سيئ السمعة بعد أكثر من ستة عقود من إغلاقه.

وأعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم الأحد أنه يوجه مكتب السجون والوكالات الفيدرالية الأخرى لإعادة تشغيل منشأة الجزيرة الضخمة الواقعة قبالة خليج سان فرانسيسكو - التي لطالما كانت رمزًا لهوليوود - مرة أخرى لحبس المجرمين المحليين الذين يكررون ارتكاب الجرائم.

وكتب على موقع تروث سوشيال: ”لطالما ابتليت أمريكا بمجرمين أشرار وعنيفين ومعتادي الإجرام، وهم حثالة المجتمع، الذين لن يساهموا أبدًا بأي شيء سوى البؤس والمعاناة. عندما كنا أمة أكثر جدية، في الأزمنة الماضية، لم نتردد في حبس أخطر المجرمين، وإبقائهم بعيدًا عن أي شخص يمكن أن يؤذوا. هذه هي الطريقة التي من المفترض أن تكون. لن نتسامح بعد الآن مع هؤلاء المجرمين المتسلسلين الذين ينشرون القذارة وسفك الدماء والفوضى في شوارعنا".

وقال ترامب (78 عامًا) أيضًا إن السجن ”الذي تم توسيعه وإعادة بنائه بشكل كبير“ سيكون ”رمزًا للقانون والنظام والعدالة“.

ووفقاً لموقع "نيويورك بوست"، فإن اللوجستيات الكامنة وراء الأمر الرئاسي أكثر تعقيدًا، فالجزيرة الآن معلم سياحي رئيسي تديره دائرة المتنزهات الوطنية وتجتذب آلاف الزوار كل عام. كما أنها مصنفة كمعلم وطني.

تم إغلاق ألكتراز في البداية لأن بنيته التحتية كانت متهالكة وكان الاستمرار في تشغيله مكلفًا للغاية - نظرًا لأن جميع المواد الغذائية والإمدادات وغيرها من الضروريات كان يجب أن يتم توصيلها بالقوارب.

وقد تم تشغيل المرفق كمركز احتجاز فيدرالي رئيسي بين عامي 1934 و1963، وكان لا يمكن الهروب منه تقريبًا لأن الجزيرة كانت محاطة بتيارات قوية ومياه باردة كالثلج. وكان من أشهر سجنائها رجال العصابات آل كابوني وجورج ”ماشين غان“ كيلي.

وقد أصبحت الجزيرة موضوعاً للعديد من أفلام هوليوود، بما في ذلك فيلم ”الصخرة“ من بطولة شون كونري ونيكولاس كيدج وفيلم ”الهروب من الكاتراز“ عام 1979، بطولة كلينت إيستوود.

خلال 29 عامًا من سجن الكاتراز، حاول 36 رجلًا الهروب من السجن، حيث ماتوا جميعهم تقريبًا أو وقعوا في قبضة الحراس.

وحتى يومنا هذا، لا يزال من غير المعروف ما إذا كان ثلاثة سجناء - الأخوان جون وكلارنس أنجلين، وزميلهما السجين فرانك موريس - قد نجحوا في الخروج من الجزيرة أحياءً أثناء محاولتهم للهروب في عام 1962.

وقال ترامب في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي إن البلاد لا يمكن أن تكون رهينة ”المجرمين والسفاحين والقضاة الذين يخشون القيام بعملهم والسماح لنا بإخراج المجرمين الذين دخلوا إلى بلادنا بطريقة غير شرعية“.

وقد انتقد الرئيس الجمهوري القضاة الفيدراليين الذين أبطأوا جهوده لإبعاد أفراد العصابات المزعومين وشحنهم إلى سجن السلفادور الكبير سيء السمعة.

يوم الخميس الماضي، منع قاضي المقاطعة فرناندو رودريغيز - الذي عينه ترامب - الحكومة الأمريكية من استخدام قانون الأعداء الأجانب لترحيل الأعضاء المشتبه في انتمائهم لعصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية.

كما أمر ترامب أيضًا مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي بالمساعدة في إعادة فتح سجن الكاتراز.

وكان الرئيس قد أعاد فتح مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو الذي كان يُرسَل إليه المهاجرون المجرمون.

وعندما تم الإعلان عن ذلك في أواخر يناير/كانون الثاني، طرح أحد أبناء الرئيس، دونالد ترامب الابن، فكرة إلقاء السجناء في الكاتراز.

وقال في إشارة إلى خليج غوانتانامو: ”هذه فكرة رائعة“. ”ربما ينبغي علينا أيضًا إعادة فتح سجن الكاتراز".