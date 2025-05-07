باكستان تكلف الجيش بالرد على الهجمات الهندية

ألغت الهند أكثر من 200 رحلة جوية وأغلقت ما لا يقل عن 18 مطارا، بما في ذلك مطار سريناجار، مؤقتا للعمليات وسط قيود في أعقاب شن القوات المسلحة هجمات صاروخية ضد باكستان صباح اليوم الأربعاء.

وألغت شركات الطيران "إير إنديا" و"إنديجو" و"سبايس جيت"، و"إير إنديا إكسبريس" و"أكاسا إير" وعدد من شركات الطيران الأجنبية خدماتها من وإلى مطارات مختلفة، حسب وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر أنه تم إغلاق 18 مطارًا في شمال وغرب البلاد مؤقتًا.



وفي إسلام آباد أعلن مجلس الوزراء الباكستاني أن الهجمات الصاروخية الهندية على الأراضي الباكستانية تعد عملا حربيا، كما كلف جيش البلاد بالرد، حسبما قال مكتب رئيس الوزراء اليوم الأربعاء.

ووصفت لجنة الأمن الوطني الهجمات الهندية المميتة بالعمل العدائي الصريح، وتعهدت بالرد خلال اجتماع في العاصمة إسلام آباد ترأسه رئيس الوزراء شهباز شريف.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء " هذه الأعمال غير القانونية تعد انتهاكات صارخة لسيادة باكستان ووحدة أراضيها، والتي تشكل بوضوح أعمال حرب وفقا للقانون الدولي".

وأضاف البيان" تم تكليف القوات المسلحة الباكستانية باتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن".



على صعيد آخراستعادت باكستان إمكانية الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي إكس، المعروف سابقا باسم تويتر بدون شبكات خاصة افتراضية(في.بي.إن) ، مما رفع القيود المفروضة على منصة التواصل الاجتماعي.

وأعلن مستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن منصة التواصل الاجتماعي يمكن الوصول إليها بدون استخدام خدمات الوكيل، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأربعاء.

يذكر أن موقع التواصل الاجتماعي إكس، تم حظره في باكستان ولم يعد من الممكن الوصول إليه بدون شبكات (في.بي.إن).

وجاء هذا التطور في الوقت الذي شنت فيه الهند هجمات على باكستان على عدة مواقع.