بالورود والحلوى.. استقبال أول الواصلين الإماراتيين إلى لبنان بعد رفع الحظر

حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أول طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية.

وازدانت صالة الوصول في المطار بالورود لاستقبال الطائرة وركابها.



ونشر السفير اللبناني في الإمارات، فؤاد شهاب دندن، في حسابه على إنستغرام، مجموعة صور لأول الواصلين الإماراتيين إلى مطار رفيق الحريري في لبنان، وعلَق عليها: "أهلاً بكم في بيروت... السابع من أيار وأول الواصلين من الأخوة الإماراتيين الزائرين للبنان، بعد سريان قرار رفع منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، الذي وبناء لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمّد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، اتخذ هذا القرار وتنفيذاً لما اتفق عليه أثناء زيارة العمل التي قام بها فخامة الرئيس العماد جوزاف عون لأبوظبي الأسبوع الماضي..

خطوة تبعث على الأمل بعودة الأشقاء العرب إلى وطنهم الثاني لبنان، الذي سيرحّب بهم ويستقبلهم بالورود وبكلّ ودّ وحب".