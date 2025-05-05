رئيس الوزراء الأسترالي يَعِد بتشكيل حكومة «منضبطة»

احتفل رئيس الوزراء الأسترالي اليساري، أنتوني ألبانيزي، أمس، بفوزه الساحق في الانتخابات العامة، ووعد بتشكيل حكومة «منضبطة» لمعالجة أزمة القدرة الشرائية والرسوم الجمركية الأميركية.

وصفّق الأهالي عندما زار الرجل البالغ 62 عاماً، وخطيبته جودي هيدن، مقهى «كافيه إيطاليا» بوسط سيدني، محاطاً بحشد من المصورين والصحافيين التلفزيونيين، وقال ألبانيزي بعد أن وزع المثلجات على الصحافيين في مقهى اعتاد ارتياده مع والدته «سنكوّن حكومة منضبطة ومنظمة في ولايتنا الثانية»، وأضاف عن والدته الراحلة ماريان، التي ربته في شقة متواضعة مدعومة من الحكومة في سيدني: «ستكون فخورة للغاية».

وتابع ألبانيزي: «حصلنا على شرف عظيم بخدمة الشعب الأسترالي، ولا نعتبر ذلك من المسلمات».

أما بيتر داتون - رجل الشرطة السابق الصارم الذي يلقبه منتقدوه بـ«نسخة مخففة من ترامب»، بسبب سياساته القاضية بخفض الخدمة المدنية - فتكبد هزيمة كبيرة بخسارة مقعده في البرلمان.

وقد لا تكون الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والفوضى التي رافقتها، العامل الأكبر في فوز حزب العمال، لكن المحللين يرون أنها ساعدت في ذلك.

وقال المحاضر في العلوم السياسية بجامعة سيدني، هنري ماهر: «إذا أردنا أن نفهم لماذا تغيّر جزء كبير من الناخبين خلال الحملة الانتخابية، في الأشهر القليلة الماضية، أعتقد أن ذلك هو الأمر الأهم»، وأضاف: «في أوقات عدم الاستقرار، نتوقع من الناس العودة إلى نوع من الوضع الثابت».

وفاجأ حجم فوز ألبانيزي حزبه، وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز: «لاأزال أستوعب الأمر»، وصرّح تشالمرز لشبكة «إيه بي سي» العامة: «لقد تجاوز الأمر أكثر توقعاتنا تفاؤلاً».

لكن الفوز جاء مع «قدر مفيد من التواضع» كما قال، لأن الأستراليين الذين يعانون الضغوط يريدون «الاستقرار في أوقات عدم اليقين».

ووعد ألبانيزي بدعم الطاقات المتجددة، وخفض الضرائب، ومعالجة أزمة الإسكان المتفاقمة، وضخ الأموال في نظام الرعاية الصحية المتدهور.

أما داتون فتعهد بخفض الهجرة، ومكافحة الجريمة، وإنهاء الحظر المفروض منذ وقت طويل على الطاقة النووية.

حتى قبل فرز الأصوات الأولى، تزايدت التكهنات حول مصير داتون السياسي إذا خسر الانتخابات.

وقال داتون لأنصاره في خطاب إقراره بالهزيمة: «لم نحقق أداءً جيداً بما فيه الكفاية في هذه الحملة، هذا واضحٌ، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».

وهيمنت المخاوف الاقتصادية على خيار العديد من الأسر الأسترالية، التي تواجه صعوبات في ظل ارتفاع أسعار الحليب والخبز والكهرباء والبنزين.