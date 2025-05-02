بوتين يؤكد عدم حاجته إلى منبه للاستيقاظ في الصباح

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يحتاج بتاتا إلى منبه للاستيقاظ في الصباح، لكنه في بعض اللحظات المهمة بشكل خاص يلجأ إلى مساعدة المساعدين.

وأضاف رئيس الدولة، في حديث للصحفي بافيل زاروبين، الذي قام بإعداد فيلم وثائقي بمناسبة مرور 25 عاما على وجود بوتين في منصب الرئاسة: "أستيقظ بمفردي، بدون منبه".

ويجدر الذكر أنه تم انتخاب بوتين رئيسا لروسيا لأول مرة في 26 مارس عام 2000. وتولى منصبه في 7 مايو 2000.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أكد أنه قريبا سيتم إصدار فيلم وثائقي عن الرئيس فلاديمير بوتين وقيادته لروسيا خلال الـ25 سنة الماضية. وبالفعل سيتم عرض هذا الفيلم، على قناة روسيا-1، التلفزيونية يوم الأحد المقبل.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن المساعدين يتصلون به إذا كان هناك أي أمر جدي حقا - "أطلب من المساعدين الاتصال بي. لكن كقاعدة عامة، أستيقظ بمفردي".

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية بيسكوف مازحا: "الرئيس بوتين، لا ينام، بل يعمل".

وفي الفيلم المذكور عرض الرئيس شقته في الكرملين، بما في ذلك موجودات الثلاجة وما على الطاولة. وتبين من لقطات الفيلم، وجود طبق فاكهة على الطاولة وكذلك صحن عسل وبعض اللبن الرائب ومناديل ورقية. وكانت هناك كذلك ملفات تحتوي على وثائق. وفي مكان قريب، على الرف بجوار المرآة، كانت هناك أيقونة للسيد المسيح.

وقال الرئيس بوتين، إنه يدعو بعض الزعماء الأجانب لزيارة شقته في الكرملين، خلال وجودهم في روسيا. وذكر أن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون زار هذه الشقة، وكذلك تمت دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ إليها.

وكان الرئيس بوتين قد نوه في وقت سابق، بأنه خلال رحلات ومهمات العمل المتوترة لا يمضي أكثر من ست ساعات في النوم، لكنه رغم ذلك يحصل على قسط كاف من النوم لأنه ينام في الليل.

واعترف الرئيس أنه، مثل كثيرين غيره، يجد صعوبة في الاستيقاظ في الصباح في بعض الأحيان.