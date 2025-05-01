عون: رغم التحديات.. الوضع الأمني في لبنان أفضل من أميركا وفرنسا

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أنه "لا يوجد خيار" أمام بلاده سوى تعزيز الاستقرار الأمني والإصلاح الاقتصادي لضمان مستقبلٍ أفضل، مشيراً إلى أنه بالرغم من التحديات الحدودية والأمنية والظروف الجيوسياسية التي تمر بها بلاده، إلا أن الوضع الأمني "أفضل" إذا تمت مقارنته بأميركا وفرنسا.

وقال عون خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف الإماراتية، أمس، على هامش زيارته الرسمية إلى الدولة إن "الاستقرار الأمني والإصلاح الاقتصادي مطلبان للبنان قبل أن يكونا لأي دولة أو جهة أخرى، ولا نملك خياراً إلا أن نقوم بهما".

وأضاف "سيأتي المستثمرون من دول الخليج واللبنانيين في الخارج للاستثمار لدينا حينما يكون هناك إصلاح واستقرار أمني واستعادة للثقة بالدولة، ولكن حينما نتحدث عن الوضع الأمني في لبنان، فبالرغم من الوضع الاقتصادي ووجود مليوني سوري ومخيمات فلسطينية، فإن وضعنا أفضل مقارنة بأميركا وفرنسا".

وأشار الرئيس اللبناني إلى وعود تلقاها من دول عربية وصديقة بدعم لبنان شريطة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتي تسعى من خلالها الحكومة اللبنانية لتحقيق التعافي والنهوض الاقتصادي.