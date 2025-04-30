سورية: ضربات إسرائيلية على مشارف دمشق.. والمفتى يحذّر من "الفتنة"

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الأربعاء أن إسرائيل شنت غارات على مشارف دمشق، وذلك بعد أن أعلنت إسرائيل أنها استهدفت "متطرفين" كانوا يستعدون لمهاجمة أفراد من الدروز في بلدة صحنايا جنوب غربي العاصمة.

وقال مصدر في وزارة الداخلية السورية إن قوات الأمن تسعى إلى إنهاء اشتباكات في المنطقة بين جماعات مسلحة تعمل خارج سيطرة الدولة.

من جهته حذّر المفتي العام في سورية أسامة الرفاعي من "الفتنة" بعد الاشتباكات التي اندلعت في منطقة صحنايا قرب دمشق بين مسلحين مرتبطين بالسلطة وآخرين دروز، موقعة 22 قتيلا على الأقل.

وقال المفتى في كلمة بثّت على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك "أيها الأخوة السوريون إياكم والفتن، فإن الفتن يُدرى أولها ولا يُعلم آخرها"، مضيفا "لو اشتعلت الفتنة في بلدنا...فكلنا، كل أعراقنا وكل أدياننا، كل طوائفنا، كلنا خاسر".