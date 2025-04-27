قتلى وجرحى بعد دهس سيارة لحشد بمهرجان شعبي في كندا

أعلنت شرطة فانكوفر في كندا اليوم (الأحد)، أن عدداً من الأشخاص لقوا حتفهم وأُصيب آخرون بعد أن صدم قائد سيارة حشدا في مهرجان شعبي بالمدينة الواقعة في غرب البلاد.

وأضافت الشرطة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن قائد المركبة أُلقي القبض عليه، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال كين سيم، عمدة فانكوفر: «أشعر بصدمة وحزن عميقين جراء الحادث المروع الذي وقع اليوم في احتفالية يوم لابو لابو».

وذكرت إدارة شرطة فانكوفر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن السيارة دخلت الشارع حيث كان الناس يحضرون مهرجانًا للجالية الفلبينية بعد الساعة الثامنة مساءً بقليل يوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه "أُصيبت بصدمة بالغة لسماع نبأ الأحداث المروعة التي شهدها مهرجان لابو لابو في فانكوفر"، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

أُقيم مهرجان يوم لابو لابو في أحد أحياء جنوب فانكوفر. وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضحايا وحطامًا متناثرًا على امتداد طويل من الطريق، مع وجود ما لا يقل عن سبعة أشخاص ملقين بلا حراك على الأرض