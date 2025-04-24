بينها وزارتا الدفاع والداخلية.. دمشق ترحب برفع العقوبات البريطانية عن 12 كيانا سوريا

رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار بريطانيا تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات المفروضة على سورية، التي شملت رفع العقوبات عن 12 كيانا سوريا.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، اليوم، إن "هذا القرار يمثل خطوة بناء نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري، بعد الحرب المدمرة التي عانى منها على مدى نحو 14 عاما".

وأعلنت لندن رفع العقوبات عن 12 جهة سورية بينها وزارتا الدفاع والداخلية، إضافة إلى عدد من وسائل الإعلام السورية.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الخميس، إن "12 جهة سورية لم تعد موجودة على قائمة العقوبات، التي تم إعدادها سابقا".

وبحسب ما نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، فإن الجهات التي تم رفع العقوبات عنها تضم إضافة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، كلا من إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، وإدارة الأمن السياسي، ومكتب الأمن الوطني السوري.

كما تضم إدارة المخابرات العسكرية ومكتب إمداد الجيش والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وصحيفة "الوطن"، إضافة إلى قناتي "شام برس" و"سما".

يذكر أن العديد من الدول الأوروبية قررت، الشهر الماضي، تعليق عقوباتها ضد سورية، وهي عقوبات كانت تستهدف قطاعات رئيسية في الاقتصاد السوري.