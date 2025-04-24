"فلاديمير توقف!".. ترامب يُعلق على أكبر هجوم روسي على كييف منذ 9 أشهر

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استيائه، اليوم، من الضربات الروسية الليلية على كييف، وطالب نظيره الروسي بوقف الهجوم.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "أنا لست سعيدا بالضربات الروسية على كييف"، ونادى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باسمه الأول قائلا: "لا حاجة لذلك، والوقت سيئ جدا. فلاديمير توقف! يموت 5000 جندي في الأسبوع، دعنا ننجز اتفاق السلام".

وجاءت هذه التعليقات بعد يوم من اتهام ترامب للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بإطالة الحرب من خلال عدم الموافقة على اقتراح سلام أمريكي ينص في جوهره على تنازل كيييف عن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لموسكو.

وأكد ترامب أن زيلينسكي، الذي أساء إليه مراراً وتكراراً، كان أكثر صعوبة في التعامل من بوتين.

وقال ترامب عن الرئيس الأوكراني في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "أعتقد أن لدينا صفقة مع روسيا. يجب أن نتوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي وآمل أن زيلينسكي - اعتقدت أنه قد يكون من الأسهل التعامل مع زيلينسكي – لكن حتى الآن كان أصعب".

وبعد ساعات، بدأ الروس أسوأ هجوم على عاصمة أوكرانيا خلال 9 أشهر، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وفقاً لمكتب المدعي العام الأوكراني.

وظهر إحباط ترامب من عدم قدرته على إنهاء الصراع في الأسابيع الأخيرة، مع اقتراب 100 يوم من ولايته الرئاسية دون أي علامات واضحة على التقدم.

ومن المقرر أن يجتمع مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، الجمعة، مع بوتين، وهو أحدث لقاء بين الرجلين حيث يعمل ترامب على إبرام صفقة.