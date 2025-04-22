الفاتيكان يعلن عن موعد جنازة البابا فرنسيس

ذكر بيان صادر عن الفاتيكان أن جنازة البابا فرنسيس ستقام صباح يوم السبت 26 أبريل الجاري في الساعة 8:00 بتوقيت جرينتش في كاتدرائية القديس بطرس.

وبعد الجنازة، سينقل النعش إلى بازيليك القدّيسة مريم الكبرى (سانتا ماريا ماجوري) حيث سيوارى البابا فرنسيس الثرى، بحسب ما جاء في البيان.

كما أعلن الفاتيكان في بيان له أن جثمان البابا فرنسيس سينقل إلى كاتدرائية القديس بطرس صباح يوم غد الأربعاء في الساعة التاسعة صباحا (07:00 بتوقيت جرينتش).

ووضع جثمان البابا حاليا في نعش بكنيسة القديسة مارتا حيث أقام خلال فترة توليه المنصب البابوي التي استمرت 12 عاما.

كما قرر مجمع الكرادلة أن تبدأ مراسم مشاهدة الجمهور لجثمان البابا فرنسيس في كاتدرائية القديس بطرس صباح غد الأربعاء.